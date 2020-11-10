Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год, обозначив ряд исключений, говорится в сообщении нижней палаты парламента. Законопроект подготовлен правительством по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Причем это именно дополнительное финансирование — все действующие федеральные и региональные программы, направленные на лечение детей, будут сохранены», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты поддержали ряд поправок к законопроекту. Повышенная ставка НДФЛ не будет распространяться на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Эти доходы будут по-прежнему облагаться по ставке 13%.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уменьшающий доходы ЦБ от продажи доли в СберБанке Изменения позволят направить в доход федерального бюджета в 2021—2023 годах дополнительно до 200 млрд рублей.

По словам Володина, это справедливо: если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн рублей, однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным налогом неправильно. В данном случае будет сохранена ставка в 13%, пояснил председатель Госдумы.

По данным правительства, в случае принятия закона в бюджет по итогам 2021 года поступит 60 млрд рублей, по итогам 2022 года — 64 млрд рублей, в 2023 году — 68,5 млрд рублей.