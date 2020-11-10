Около 6 млн россиян можно отнести к категории «потерянных» акционеров — сведения о них отсутствуют, они не осуществляют права акционеров длительное время, говорится в пояснительной записке Минэкономразвития к проекту «О внесении изменений в федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 8 федерального закона «О рынке ценных бумаг»…».

«По различным данным, около 6 миллионов граждан России в настоящее время можно отнести к категории «потерянных» акционеров», — указывается там же.

Основной целью законопроекта является разработка механизма, регулирующего проблемы с акционерами, сведения о которых отсутствуют и которые не осуществляют права акционеров на протяжении длительного периода времени, отмечается в записке. Законопроектом определены условия и порядок приостановления направления физическим и юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, по почтовым адресам, содержащимся в реестре акционеров, сообщений о проведении общих собраний акционеров, бюллетеней для голосования и иной информации, а также выплаты дивидендов по размещенным акциям, сообщается там же.

Эмитенты тратят много средств на доставку уведомлений о проведении общих собраний акционеров, отправку бюллетеней для голосования и иной информации по почтовым адресам «потерянных» акционеров, а также на выплату дивидендов почтовым переводом, говорится в записке. Предлагается постепенный отказ от почтового перевода средств, а также ввести выплаты дивидендов в безналичном порядке через зачисление денег на банковский счет акционеров — физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров. При отсутствии в реестре акционеров сведений о реквизитах банковского счета законопроектом предусматривается сохранение обязанности выплачивать дивиденды почтовым переводом.