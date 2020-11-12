Комитет по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) предложил правительству приравнять торговлю в соцсетях к предпринимательской деятельности и штрафовать продавцов, не зарегистрированных как ИП или компания, пишет Forbes . Об этом рассказал представитель ТПП Алексей Федоров в посте на своей личной странице в Facebook. По его словам, инициатива затронет только тех, кто продает коммерческие партии товаров объемом более 50 продаж в месяц или 1 млн рублей в месяц.

Согласно тексту статьи 14.1 КоАП РФ, осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП или юридического лица карается штрафом в размере от 500 до 2 тыс. рублей. Торговля без лицензии, если она обязательна, грозит штрафом от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей для граждан, от 4 тыс. до 5 тыс. рублей — для должностных лиц, от 40 тыс. до 50 тыс. рублей — для юридических лиц. При этом вся изготовленная продукция должна быть конфискована, напомнил Федоров.

В ТПП предложили Мантурову блокировать «серых» продавцов в соцсетях В то же время Сергей Катырин указал на избыточное законодательное регулирование электронной торговли с учетом отсутствия единого нормативно-правового акта, регламентирующего электронную коммерцию.

Также инициатива ТПП предполагает блокировку аккаунтов «серых» продавцов при отсутствии верификации пользователя как физического лица или предпринимателя, отмену беспошлинного порога на покупку товаров для личного пользования и введение единого сбора в размере 10% за приобретаемые товары вне зависимости от их стоимости. Сейчас сбор составляет 15% на товары дороже 200 евро.

Федоров подчеркнул, что речь идет исключительно о коммерческих партиях товара, которыми «вовсю торгуют в соцсетях». «Я не хотел обидеть или лишить дохода декретниц, продающих раз в год коляску или детские вещи, речь идет об осуществлении ежедневной предпринимательской деятельности. В сетях десятки тысяч тех, кто продает коммерческие партии товара без чеков, документов, налогов», — сказал он.