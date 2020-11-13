Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 24 копейки к предыдущему закрытию и составил 77,61 рубля. С начала торговой сессии было проведено 37,2 тыс. сделок на 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 77,14,75—77,7125 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 91,7525 рубля, увеличившись на 49 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,1 тыс. сделок на 220,8 млн евро по курсам от 91,1475 до 91,8975 рубля за евро.

Рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, давление на рубль оказывало снижение рынка энергоносителей.

«При этом умеренного укрепления валют развивающихся стран и повышенных объемов продажи валюты со стороны ЦБ не хватило для нивелирования негатива со стороны цен на нефть. В результате пара доллар/рубль перешла в диапазон 77,5—80 рублей. В рамках следующей недели ухудшение внешней конъюнктуры может поспособствовать дальнейшему снижению рубля, в результате чего американская валюта закрепится в данном коридоре. Однако для более существенного роста и выхода выше 80 рублей у доллара не хватит сил, а сдержат его рост повышенные объемы продажи валюты со стороны ЦБ», — комментирует эксперт.