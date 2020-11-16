Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает снизить порог стоимости активов банков, при превышении которого требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделок, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ФАС разработала и внесла в правительство проект постановления, который предполагает снижение величины стоимости активов кредитных организаций с 33 млрд до 29 млрд рублей.

«В рамках ежегодного пересмотра величин стоимости активов кредитных и микрофинансовых организаций и по результатам исследования состояния конкурентной среды на этих рынках ФАС России пришла к выводу о необходимости снижения пороговой величины стоимости активов только кредитных организаций», — отмечают в ФАС.



Результаты исследования показали, что в настоящее время имеется ряд кредитных организаций со значимыми долями на отдельных региональных рынках банковских услуг, сделки и иные действия в отношении которых могут привести к росту концентрации на соответствующих рынках.

«Величины активов таких банков не превышают установленное в настоящее время значение, и, соответственно, сделки в отношении них не подпадают под государственный контроль в сфере экономической концентрации», — сообщила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева. По ее словам, антимонопольные органы должны иметь возможность контролировать сделки экономической концентрации в отношении таких организаций, чтобы не допустить увеличения концентрации на региональных рынках.

Кроме того, по результатам исследования было принято решение не менять величину стоимости активов микрофинансовых организаций в связи с отсутствием в настоящее время такой необходимости по причине незначительного изменения стоимости активов таких организаций в истекшем году.