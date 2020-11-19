Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин предложил предоставить регионам возможность снижать размер налога для самозанятых до 1% и разрешить применять этот режим в ретейле, сообщает ТАСС.

«В части поддержки микробизнеса у палаты есть несколько предложений. Например, предоставить регионам возможность снижать размер налога на профессиональный доход до 1%. Данная мера позволит смягчить для самозанятых последствия пандемии, а также даст возможность регионам в ручном режиме развивать те отрасли микробизнеса, в которых существует наибольшая потребность. Кроме того, можно было бы расширить область применения данного специального налогового режима и разрешить применять его, например, в розничной торговле», — сказал Катырин в четверг на пленарном заседании Всероссийского налогового форума «Налоговая вакцинация экономики», в котором участвует также глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

По словам главы ТПП, это позволит «создать резерв будущих предпринимателей, получающих соответствующий начальный опыт в естественной среде, а также снизит бюджетные расходы на выплату пособий лицам, оставшимся без работы».

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года он стал доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля — во всех субъектах РФ. Этот режим предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.



Президент РФ Владимир Путин в мае 2020 года на фоне ситуации с пандемией коронавируса поручил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере одного МРОТ на уплату налога в 2020 году. Глава ФНС ранее сообщил, что это поручение выполнено.