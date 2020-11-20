Фондовые торги в РФ завершились в пятницу в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,15% к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 3 051,04 пункта. Индекс РТС повысился на 0,3% — до отметки 1 262,69.

Бумаги «Яндекса» подорожали на 0,81%, «Норильского никеля» — на 0,44%, Mail.ru — на 0,24%, Московской биржи — на 0,22%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,09%. Акции «Магнита» снизились в цене на 2,24%, СберБанка — на 0,94%, МТС — на 0,86%, «Газпрома» — на 0,77%, «Полюса» — на 0,35%.



«Явного желания выйти из рисковых активов не наблюдается», — комментирует ситуацию на рынке аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу старались удержаться в небольшом плюсе и сохраняли поддержки в 3 050 и 1 255 пунктов соответственно. По сути, почти всю неделю рынок провел в «боковике» с краткосрочными периодами взлета наверх, благодаря которым индексы смогли обновить многонедельные максимумы. С одной стороны, рублевый индикатор достиг района краткосрочной и среднесрочной цели роста (3 100 пунктов), что теперь затрудняет дальнейшее повышение. В то же время веских сигналов к началу масштабной нисходящей коррекции пока не поступает, — отмечает она. — Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3 010—3 100 пунктов».



«Внешний фон стабильный, плохих новостей не появилось. Значит, у рынка нет веских поводов продавать, несмотря на пятницу», — приходит к выводу старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.