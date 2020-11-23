Среди самозанятых, для которых такая деятельность является основным источником дохода, каждый второй работает без официального оформления, среди наемных работников — каждый десятый, в большинстве случаев — вынужденно, пишут «Известия» . Это следует из исследования, подготовленного Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Большую часть «теневых» сотрудников составляют наемные работники (57%), следующая по численности группа — это самозанятые (41%). Работодателей среди таких респондентов было только 2%.

По основной занятости среди самозанятых каждый второй трудится без официального оформления, среди наемных работников — каждый десятый, отмечается в исследовании. Чаще всего в теневом секторе работают молодые люди — среди респондентов в возрасте 18—24 лет каждый четвертый работает без оформления. Основными причинами такой работы респонденты чаще всего называли отсутствие официальных рабочих мест с достойной заработной платой (58,7%), возможность иметь свободный график работы и стремление увеличить свои заработки за счет ухода от уплаты налогов (по 29,6% для каждого ответа). В стране в целом положительно относятся к тем, кто работает неофициально, а также к возможности использовать такой формат для получения дополнительного источника дохода. О том, что их не беспокоит факт неофициальной оплаты услуг, заявили 87,5% опрошенных. Тех, кто воспользовался такими услугами хотя бы один раз в течение месяца, было 42,2%.

В Счетной палате рассказали, когда ситуация на рынке труда начнет улучшаться В III квартале 2020 года численность занятых в экономике сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти на 2 млн человек.

Положительно относится к выполнению строительных, ремонтных, репетиторских или других работ и услуг с получением неофициальных выплат больше половины занятых граждан (59,9%). Примерно столько же (55,5%) допускают полное или частичное уклонение от уплаты налогов самозанятыми. Среди тех, кто работает без оформления, на ухудшение своего материального положения указали 58,3%. Среди самозанятых, работающих официально, — 57%. Среди официально занятых этот показатель составил 36,7%. Среди сотрудников частных компаний об ухудшении своего положения говорили 47,7% опрошенных.

Как среди официально занятых, так и среди тех, кто работает неофициально, подавляющее большинство считает, что сократить долю теневого рынка можно за счет снижения налогов и сокращения социального неравенства, в том числе перед законом, отмечается в исследовании. Почти треть официально занятых уверена, что сократить число «теневых» работников можно за счет усиления социальных гарантий и социальной защищенности работников в официальной экономике. Среди неофициально занятых такого мнения придерживаются 26,7%. Около четверти опрошенных в обеих группах полагают, что помочь решить проблему могло бы упрощение процедур по оплате пошлин и налогов.

Россияне больше граждан других стран боятся потерять работу Больше прочих возможностью остаться безработными обеспокоены сотрудники сферы МСП.

Представители теневого сектора, как правило, заняты на малых предприятиях, в основном в сфере услуг, поэтому они особенно сильно пострадали во время весеннего локдауна, рассказывает заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов. «Неофициальные» работники нуждались в государственной поддержке, но не могли претендовать на нее, поскольку не являлись налогоплательщиками, отмечает он. Легализация по-прежнему остается единственным способом для тех, кто трудится на себя, претендовать на получение дополнительной поддержки в сложной ситуации, пояснил Абрамов. По его словам, господдержка выплачивается за счет средств, собранных через налоги, если они не являются налогоплательщиками, то просто не смогут ее получить.