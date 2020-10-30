Россияне больше жителей других стран боятся потерять работу в ближайшем году — 75% граждан РФ заявили о таком страхе, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании Ipsos. На втором месте идет Испания — в этой стране лишиться работы боятся 73% граждан. За ней следует Малайзия — там таких 71%. Меньше всего за свое место переживают жители Германии (26%), Швеции (30%), Нидерландов (36%). США занимают 24-ю строчку. Согласно исследованию, там лишиться работы в течение года боятся 36% населения.

По словам председателя комитета объединения «Опоры России» по трудовым отношениям и охране труда Дмитрия Третьякова, больше прочих возможностью остаться безработными обеспокоены сотрудники сферы МСП. Они практически самые незащищенные представители рынка труда, особенно в нынешних условиях, заявил Третьяков. Немалая часть малого бизнеса существует в теневом секторе экономики, где отношения часто регламентируются ненадлежащим образом. Также субсидии МСП невелики, и воспользоваться ими может далеко не каждый работодатель, отметил Третьяков. По его мнению, в России необходимо создать профильный орган, который курировал бы интересы МСП на уровне правительства.

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Как сообщил основатель сервиса подбора персонала SuperJob Алексей Захаров, то, что в России опасаются потерять работу больше, чем в США, сомнительно. По его словам, в целом страх потери работы — один из основных, и в кризисные времена он усиливается, отметил Захаров. Уровень безработицы в нашей стране все же достаточно велик, считает эксперт. Кроме того, к тем, кто ищет работу, можно добавить и тех, кто ее поисками не озаботился, добавил он.

В Ipsos также проанализировали и процессы приобретения на текущем месте работы новых навыков, необходимых в карьере. Здесь Россия оказалась на 25-м месте — такой возможностью пользуются менее половины (48%) наших сограждан; 26-ю и 27-ю строчки в этом разделе исследования занимают Швеция (46%) и Япония (45%). Больше всего приобретением новых компетенций через нынешнего работодателя озабочены в Испании (86%), Перу (84%) и Мексике (83%).