Рубль ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» равнялся 76,49 рубля, что на 64 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 91,5 рубля (плюс 77 копеек).

С начала торгов было проведено 53 тыс. сделок с долларом на 3,3 млрд долларов и 7,6 тыс. сделок с евро на 414 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 75,8—76,58 рубля за доллар и 90,86—91,61 рубля за евро.



«За месяц «американец» похудел на 5%, но вряд ли это повод для плохого настроения — фундаментально рубль слаб, и чуть позже рынок выровняет курсы», — пишет старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее подсчетам, евро за ноябрь потерял 2,1% к рублю.

«В понедельник на глобальных финансовых рынках царили смешанные настроения. Индекс доллара к корзине шести основных валют продолжал снижаться, обновив минимум с апреля 2018 года. В то же время снижение курса доллара не отражало усиление аппетита инвесторов к риску, так как основные европейские и американские фондовые индексы к вечеру снижались. Котировки нефти марки Brent были также в минусе, скорректировавшись к окончанию рабочего дня ниже 48 долларов за баррель. В результате на валютных площадках развивающихся рынков не наблюдалось единой динамики. Турецкая лира и бразильский реал укреплялись к доллару, однако российский рубль, южноафриканский рэнд и мексиканский песо демонстрировали снижение», — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Если в ближайшее время глобальные надежды на прогресс в создании вакцины и начало вакцинации населения в странах с развитой экономикой не оправдаются, для участников рынка откроется отличная возможность для покупок доллара», — полагает он.



«Российская валюта сегодня слабеет к доллару и особенно к евро на фоне разворота в нефти», — отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. «Евро дорожает не только благодаря слабому рублю, но и благодаря уверенному росту самого евро на межбанковском рынке», — добавляет он.

«Рубль, на наш взгляд, сохраняет потенциал роста. Доллар на этой неделе может закрепиться ниже 75,5. Во вторник ожидаем увидеть падение ниже 76. Евро, если не сумеет закрепить успех против доллара, в паре с рублем опустится ниже 90,5. В базовом сценарии во вторник произойдет консолидация чуть выше 91», — прогнозирует эксперт.

