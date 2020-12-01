Рубль укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, показывают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 75,61 рубля, что на 78 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил около 90,96 рубля (минус 21 копейка).

С начала торгов было проведено 57 тыс. сделок с долларом на 3,36 млрд долларов и почти 6,5 тыс. сделок с евро на 337 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 75,55—76,45 рубля за доллар и 90,71—91,48 рубля за евро.

«Во вторник на валютных площадках развивающихся рынков преимущественно наблюдался интерес к риску. Этому способствовали как сохраняющиеся надежды инвесторов на прогресс в создании вакцины, так и сильные утренние данные по деловой активности в производственном секторе Китая. В результате к окончанию рабочего дня в плюсе к доллару торговалось большинство валют EM», — констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.



Рубль сегодня «смог проигнорировать коррекцию на рынке энергоносителей, а основным фактором для него стало улучшение отношения инвесторов к рисковым активам, выразившееся в укреплении валют развивающихся стран», отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. «В результате пара доллар/рубль сделала шаг к нижней границе диапазона 75—77,5 рубля. При этом пока мы не видим поводов для выхода из данных рамок, однако ухудшение внешней конъюнктуры и, в частности, ситуации на рынке энергоносителей может поспособствовать восстановлению американской валюты и тестированию верхней границы данного коридора», — комментирует он.