Рубль укрепляется к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:10 мск понизился на 11 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 5 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:20 мск курс доллара составил 75,52 рубля (минус 33 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 32 копейки и составил 91,17 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в среду с утра на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. По его словам, ожидается стабилизация рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии, пара доллар/рубль удержит позиции в районе 75,8 рубля. В рамках ближайших сессий ожидается сохранение долларом позиций в диапазоне 75—77,5 рубля, сообщал эксперт.

«На общем позитиве вчера в очередной раз укрепился рубль, вновь завершив день в паре с долларом ниже отметки 76. Сегодня ждем тестирования этого уровня, но уже снизу вверх. Для российской валюты снижение нефти является более весомым драйвером, нежели ослабление доллара», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.