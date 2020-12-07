Министерство строительства и ЖКХ России предлагает продлить сроки перехода на единые нормативы потребления коммунальных услуг в регионах до 1 января 2022 года из-за пандемии. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сохранявшейся в большинстве регионов в течение первого полугодия 2020 года, и возникшими ограничениями по осуществлению экономической деятельности органам государственной власти субъектов РФ необходимо большее количество времени для корректировки программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности. С учетом изложенного целесообразно перенести срок перехода к установлению единых нормативов потребления коммунальных услуг на 1 января 2022 года», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Органы соцзащиты с 2021 года смогут узнавать о долгах граждан по ЖКХ из инфосистемы Об этом сообщила заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя РФ Олеся Лещенко.

Предполагается, что субъекты, принявшие решение о поэтапном переходе к установлению единых нормативов потребления коммунальных услуг, должны завершить этот процесс не позднее 1 января 2021 года. Также Минстрой предлагает продлить для регионов сроки утверждения нормативов потребления холодной воды и норматив расхода тепла на ее подогрев для предоставления горячей воды до 1 января 2022 года.

Также добавляется, что из-за отсутствия системного подхода в регионах к переходу на единые нормативы потребления коммунальных услуг возможен рост платы за коммунальные ресурсы, проблемы при начислении платы за ЖКХ, а также превышение предельных индексов платы граждан за ЖКУ.