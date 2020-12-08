Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях дистанционной работы, который вступит в силу 1 января 2021 года. Закон, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат российского парламента, дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Он содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха работников, регламентирует типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

В документе содержатся нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке, а также об ограничении максимального срока временного перевода на дистанционную работу: его продолжительность не будет превышать шести месяцев. Перевод на удаленную работу не сможет являться основанием для снижения зарплаты при сохранении объема работы.

Совфед одобрил закон о регулировании дистанционной работы Его вступление в силу запланировано на 1 января следующего года.

Дистанционных работников смогут увольнять за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Это положение заменит такое общее основание, как прогул, который невозможно применять к сотрудникам на удаленной работе. Также увольнение работника, находящегося на «удаленке», возможно, если он стал хуже выполнять свои обязанности из-за смены места нахождения без уведомления работодателя.