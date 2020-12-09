Банки начали рассылать гражданам СМС с рекламой своих продуктов, когда они стоят у банкоматов — в ряде кредитных организаций внедрили новые CRM-технологии с использованием АТМ, пишут «Известия» . Так, в режиме реального времени система информирует сотрудников о том, что у банкомата рядом с офисом находится клиент, присылает данные человека и параметры предодобренного предложения. Клиенту приходит СМС-уведомление о возможности обратиться за консультацией. Также банк делает предложения гражданам в контексте совершенных ими операций или покупок.

Почта Банк и Московский Кредитный Банк уже внедрили CRM-технологии с использованием банкоматов. В Почта Банке рассчитывают, что эта технология повысит эффективность коммуникаций с клиентом и приведет к росту активных продаж и увеличит конверсию предодобренных предложений в договоры на 20%. Клиентам, посетившим офис, приходит таргетированная реклама, рассказали в Московском Кредитном Банке. В Банке ДОМ.РФ с I квартала 2021 года планируют также установить взаимодействие CRM-системы с операциями, которые клиенты производят в банкоматной сети в режиме онлайн. Граждане будут видеть такие персонально сформированные предложения на экране банкоматов и смогут подтвердить приобретение услуги или обратиться к сотруднику отделения. В ВТБ и Райффайзенбанке начали внедрять сервисы, чтобы делать предложения клиентам в контексте истории их взаимодействия с банком и совершенных ими операций или покупок.

ФАС: необходимо изменить законодательство для борьбы со спам-звонками от банков ФАС продолжает сталкиваться со случаями некорректного поведения банков по отношению к своим клиентам.

Положительный эффект от информирования при таком подходе будет незначителен, так как люди скорее воспринимают подобные рассылки как спам, и негатив усиливается из-за ощущения слежки, считает аналитик департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгений Гладилин. Клиенты дорожат своей приватностью и стараются отгородиться от навязчивого информирования, поэтому персонализованные предложения должны поступать в форме, выбранной клиентом.

По мнению экспертов, такое взаимодействие с клиентами может привести к 5–7-процентному росту конверсии предложений в договоры, однако по большей части подобные сообщения вызовут негативную реакцию у клиентов. Такая технология и некоторые другие могут привести к увеличению количества навязанных услуг. Чтобы избежать этого, эксперты советуют отказываться от большинства рассылок и акций.