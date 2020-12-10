Принятие поправок к закону об обезличивании персональных данных граждан перенесут минимум на год, меру сначала протестируют в «регуляторной песочнице», пишут «Известия» . Это решение приняли во время обсуждения поправок на площадке АНО «Цифровая экономика» 1 декабря, рассказали участники совещания, информацию подтвердили Минцифры. Регуляторный эксперимент может показать эффективность и безопасность методики. Но он же может привести к затягиванию внедрения регулирования обезличенных данных в России, отметил собеседник издания.

Минэкономразвития уже подготовило законопроект для запуска «регуляторной песочницы». Его принятие и последующее утверждение программы эксперимента возможны в первом полугодии 2021 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Эксперимент планируется на срок от года до трех. В Минцифры подтвердили, что вопрос апробирования методологии обезличивания персональных данных был утвержден в рамках совещания представителей органов исполнительной власти и бизнес-сообщества. При положительных результатах эксперимента предложения проработают и включат в нормативные правовые акты.

Методы обезличивания персональной информации и установленный для каждого метода коэффициент позволят ввести в оборот уже накопленные бизнесом массивы данных, необходимые для развития цифровых сервисов и систем искусственного интеллекта. Это важно независимо от того, будут ли эти методики включены в обсуждаемый законопроект или в одну из «регуляторных песочниц», отметил заместитель гендиректора — директор по направлению «Нормативное регулирование» организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов. По его словам, для каждой категории персональной информации предполагается установить свой коэффициент обезличивания, что позволит осторожнее работать с чувствительными данными.

МЭР выступит регулятором «песочниц» для цифровых инноваций Закон о «регуляторных песочницах» вступает в силу 28 января 2021 года.

В настоящий момент в России нет отдельного правового режима для обезличенных данных, то есть фактически они регулируются как персональные данные. Это накладывает на их обработку существенные ограничения, отметили в ассоциации больших данных (АБД). Там считают, что нужно ввести в законодательство понятие обезличенных данных и установить принципы их обработки. У компаний появится возможность обрабатывать и объединять такую информацию из нескольких организаций, что приведет к развитию современных сервисов, а также повысит безопасность личной информации пользователей, отметили в ассоциации.