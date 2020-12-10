Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,65% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 190,7 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,86% и равнялся 1 360,67 пункта.

Рост сменяется консолидацией, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. У инвесторов отсутствуют тревожные настроения, но нет и драйверов роста или коррекции, поясняет он.

«Заболеваемость COVID-19 в мире остается высокой. Новость о том, что во многих странах границы для туристов, возможно, останутся закрытыми еще три квартала, остановили повышение котировок «Аэрофлота». Усиливается интерес к инструментам с фиксированной доходностью. Аукцион ОФЗ привлек совсем небольшой объем, зато спрос на облигации HeadHunter намного превысил предложение. В фокусе заседание ЕЦБ. Доллар немного укрепился к евро, но после встречи руководства Европейского центробанка гринбек продолжит слабеть, хотя ставка и будет сохранена. Российский рынок, скорее всего, повторит динамику внешних площадок, которая до конца недели, видимо, останется боковой», — комментирует эксперт.