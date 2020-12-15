СберБанк предложил наказывать за разглашение сведений о клиенте лишением свободы на срок до десяти лет, сообщили в пресс-службе кредитной организации. В настоящее время наказание несоразмерно ущербу от хищений данных, также закон не учитывает тяжкие последствия и совершение преступления группой лиц. Также есть некоторая неопределенность в понятиях субъекта преступления и неправомерного доступа к данным, указал банк.

Ранее президент МПА в России Юрий Жданов сообщил, что российская секция Международной полицейской ассоциации (МПА) и департамент кибербезопасности СберБанка предлагают ввести в Уголовный кодекс РФ новую статью, ужесточающую санкции за разглашение сведений о клиенте. Действующая статья (183 УК РФ) предусматривает различные санкции, от штрафа до 500 тыс. рублей и до семи лет лишения свободы.

В СберБанке пояснили, что вопрос о необходимости ужесточения уголовной ответственности за киберпреступления был поднят на заседании комитета по кибербезопасности Ассоциации банков России (АБР), который возглавляет зампред правления банка Станислав Кузнецов.

АБР обсуждает радикальное усиление охраны банковской тайны В частности, предлагается выделить в отдельную статью в УК наказание за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну.

«Было предложено внести изменения в статью 183 УК РФ в части усиления охраны банковской тайны путем выделения данного состава преступления как отдельного. Такие изменения должны обеспечить справедливое и соразмерное наказание при вынесении приговоров судами, учесть международный опыт и возросшую общественную опасность таких преступлений. Станислав Кузнецов предложил увеличить срок наказания за такие правонарушения в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — говорится в сообщении.