Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Держава» на уровне «BBB-(RU)», прогноз — «негативный». Об этом сообщается на сайте АКРА.

Подтверждение кредитного рейтинга АКБ «Держава» «отражает базовые ожидания агентства относительно того, что в ближайшие 12—18 месяцев банк в своей операционной деятельности продолжит придерживаться текущей бизнес-модели, сохраняя адекватные показатели капитализации и прибыльности, а также устойчивые показатели ликвидности», говорится в релизе.

«Негативный» прогноз по кредитному рейтингу банка отражает мнение АКРА о рисках дальнейшего ухудшения качества кредитного портфеля, а также учитывает возможность ухудшения качества гарантийного портфеля на фоне более сложных условий операционной среды.

Банк «Держава» специализируется на предоставлении банковских гарантий, операциях с ценными бумагами и, в меньшей степени, на кредитовании физических лиц и малого и среднего предпринимательства, напоминают в АКРА. Объясняя оценку бизнес-профиля банка на уровне «bb+», агентство, в частности, указывает, что «Держава» имеет относительно диверсифицированную структуру доходов, при этом более 40% операционной выручки, как правило, составляет комиссионный доход, преимущественно от гарантийного бизнеса в рамках государственных заказов. В сегменте гарантийного бизнеса банк на протяжении нескольких лет сохраняет относительно устойчивые позиции. Вместе с тем АКРА отмечает, что небольшой размер банка делает его чувствительным к нарастающей конкуренции со стороны более крупных игроков.

«Несмотря на то что кредитный портфель составляет небольшую часть бизнеса банка, управление рисками в этой категории активов, по мнению АКРА, достаточно агрессивное и может привести к непредвиденным убыткам в будущем. К таким рискованным активам агентство, в частности, относит примерно 75% кредитного портфеля», — говорится в релизе.

АКРА ожидает, что благодаря относительно высокой рентабельности бизнеса банк сможет сохранить адекватные показатели капитализации, несмотря на относительно высокий ожидаемый рост гарантийного портфеля. В числе прочего отмечается, что «разовое существенное улучшение норматива Н1.2 в начале этого года обусловлено преимущественно регуляторными изменениями по учету гарантий в расчете пруденциальных коэффициентов капитала, а не принципиально более благоприятными показателями левериджа или менее рискованным профилем активов и забалансовых обязательств кредитного характера». При этом агентство констатирует устойчивую тенденцию к снижению показателей достаточности капитала банка за прошедшие десять месяцев.



Фактором, оказывающим давление на оценку риск-профиля банка, является ухудшающееся качество кредитного портфеля, который, несмотря на относительно малую величину, создает существенное давление на капитал, указывают аналитики. Доля потенциально проблемных кредитов, по оценкам АКРА, составляет 40—45% совокупного портфеля и ближе к 40% основного капитала, тогда как годом ранее указанные оценки были примерно в полтора-два раза меньше. Большая часть потенциально проблемных займов приходится на кредиты, выданные физическим лицам под залог недвижимости. Доля потенциально проблемных гарантий, по оценкам АКРА, может составлять до 1% портфеля, или порядка 7,5% основного капитала.

