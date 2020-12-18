Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Газпромбанк ввел новый вклад «Ваш успех». Депозит открывается от 50 тыс. рублей сроком на 367, 548 и 1 095 дней. Процентная ставка устанавливается в зависимости от суммы и срока вклада и составляет 4,6—5,5% годовых.

Транскапиталбанк ввел вклад «ТКБ. Опережая время». Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — 370, 720 и 1 110 дней. Доходность составит 5%, 5,25% и 5,35% годовых соответственно. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется на следующий день после заключения договора за весь срок вклада.

МТС Банк повысил процентные ставки по базовой линейке розничных вкладов в рублях. Так, по депозитам без возможности пополнения и снятия средств «МТС Премиальный Плюс» и «МТС Доходный» максимальные ставки увеличены с 4,55% до 5% и с 4,35% до 4,6% годовых соответственно, по пополняемому депозиту «МТС Активный» — с 3,8% до 4%.

Росбанк повысил ставки по вкладу «150 лет надежности» на 0,2—0,3 процентного пункта. Доходность депозита составляет 2,8—4% годовых. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. Сроки — три, шесть, семь, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Севергазбанк увеличил процентные ставки по двум вкладам на 0,2 п. п. Процентная ставка по депозиту «Доходный», который оформляется в офисах банка, составляет 4,4% годовых, по вкладу «Доходный-online» — 4,5%.

Банк «Хлынов» предлагает вклад «Новогодний». Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — 121 день. Доходность составляет 4,2% годовых. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Банк «Пересвет» ввел «Вклад 2021». Он открывается на 181 и 270 дней под 4,65% годовых. Минимальная сумма — 20 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.

Банк «Таврический» ввел новый вклад «Яркий». Он открывается от 50 тыс. рублей на 31 день. Процентная ставка составляет 4,78% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Энергомашбанк повысил ставки по вкладу «Волшебные проценты» на 0,2 п. п. Доходность депозита на 367 дней составит 5,4%, на 548 дней — 5,3% годовых. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей.

Юг-Инвестбанк ввел вклад «Зимний». Минимальная сумма — 20 тыс. рублей. Срок составляет 730 дней и разделен на два периода начисления процентов: за 270 дней (включительно) — 4,7%, с 271-го по 730-й день — 4,2%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,38%.

Интерпрогрессбанк предлагает сезонный вклад «Новогодний максимум» со ставкой до 5,5% годовых в рублях. Вклад открывается на 372 дня, минимальная сумма — от 100 тыс. рублей, без пополнения и снятия денежных средств.