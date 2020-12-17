Для борьбы с киберугрозами на промышленный Интернет вещей сотрудников IT-отделов недостаточно, требуется также подключать специалистов по безопасности, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Согласно исследованию компании, в 2020 году в 44% предприятий отделы кибербезопасности работают над инициативами по защите цифровых операционных технологий.
По данным исследования McKinsey, 90% специалистов в области производства и поставок планируют инвестировать в наем экспертов в сфере цифровизации.
Больше половины (55%) сотрудников промышленных предприятий уверены, что повсеместное распространение Интернета вещей изменит подход к кибербезопасности автоматизированных систем управления, отмечают в «Лаборатории Касперского». Пятая часть респондентов считает атаки на промышленный Интернет вещей одной из главных киберугроз, более весомой, чем утечки данных и атаки на цепочки поставок (последние два вида инцидентов наиболее опасными назвали по 15% респондентов соответственно).
Но не все организации готовы отражать атаки на устройства Интернета вещей: только 19% компаний внедрили средства мониторинга сети и трафика и 14% — инструменты детектирования сетевых аномалий.
Почти 290 тыс. россиян стали жертвами кибермошенников за девять месяцев текущего года, ущерб составил 68 млрд рублей, заявил начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России полковник полиции Владимир Зуб.