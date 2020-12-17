Для борьбы с киберугрозами на промышленный Интернет вещей сотрудников IT-отделов недостаточно, требуется также подключать специалистов по безопасности, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Согласно исследованию компании, в 2020 году в 44% предприятий отделы кибербезопасности работают над инициативами по защите цифровых операционных технологий.

По данным исследования McKinsey, 90% специалистов в области производства и поставок планируют инвестировать в наем экспертов в сфере цифровизации.

Больше половины (55%) сотрудников промышленных предприятий уверены, что повсеместное распространение Интернета вещей изменит подход к кибербезопасности автоматизированных систем управления, отмечают в «Лаборатории Касперского». Пятая часть респондентов считает атаки на промышленный Интернет вещей одной из главных киберугроз, более весомой, чем утечки данных и атаки на цепочки поставок (последние два вида инцидентов наиболее опасными назвали по 15% респондентов соответственно).

Но не все организации готовы отражать атаки на устройства Интернета вещей: только 19% компаний внедрили средства мониторинга сети и трафика и 14% — инструменты детектирования сетевых аномалий.