Российские фондовые индексы двинулись разнонаправленно в самом начале торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, значение индекса Мосбиржи на открытии сессии составило 3 179,69 пункта против 3 186,38 на закрытии торгов понедельника. Индекс РТС, напротив, начал торги чуть выше предыдущей отметки — на уровне 1 339,03 против 1 335,93 пункта.

Позже оба индекса ушли в негатив, затем перебазировались в «зеленую зону». На 10:07 мск индекс Мосбиржи был в минусе на 0,01%, индекс РТС — на 0,32%. По состоянию на 10:15 мск индикаторы прибавляли 0,19% и 0,07% соответственно, значения составляли 3 192,38 и 1 336,88 пункта.

К 10:21 мск индекс Мосбиржи остался в плюсе, а индекс РТС ушел в минус — на 0,18%, к 1 333,53 пункта.

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она спрогнозировала открытие торгов в «красной зоне» «ввиду сохранения пессимистичных настроений за рубежом». «Инвесторы выходят из рисковых активов перед праздничными днями, во многом паникуя и фиксируя прибыль после нескольких недель уверенного роста. Положительной динамики во вторник не стоит ждать и от золотодобытчиков, так как цены на драгоценный металл так и не смогли вернуться выше 1,9 тыс. долларов. На ход общих торгов могут повлиять макроэкономические данные из Европы и США. На зарубежных площадках проходят последние предрождественские сессии, что увеличивает общую волатильность», — говорится в комментарии Кожуховой.

Накануне «рынок продемонстрировал резкое снижение. Дневное падение индекса РТС стало максимальным с апреля», напоминает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «На локальном рынке не выходит значимых новостей и статистики, поэтому котировки следуют за динамикой внешних площадок. Их падение обусловлено новостью о распространении более агрессивной формы коронавируса в Великобритании и ужесточением карантина из-за этого в ряде стран Европы. Вместе с тем снижение не переросло в панику. В США к вечеру рынок частично вышел в «зеленую зону», как это нередко бывает на плохих новостях в других частях света. Мы полагаем, что информация о начале вакцинации перевешивает негатив и мировые фондовые площадки получат поддержку от американского рынка. Ожидаем смешанную динамику. Полагаем, что рынок отыграет часть падения», — написал перед началом сессии эксперт.



«Несмотря на негативный внешний фон, в начале сессии российские акции могут попытаться удержать позиции у уровней вчерашнего закрытия. Инвесторы будут отыгрывать волну восстановления, прошедшую на рынках США вчера вечером, и сохранение нефтью позиций выше 50 долларов за баррель, что позволит индексу Мосбиржи перейти в консолидацию в районе 3 185 пунктов. Однако в дальнейшем сохраняются риски возобновления негативной динамики. Так, в случае ухудшения внешней конъюнктуры в ходе торгов продажи в российских акциях активизируются, что приведет к уходу российского рынка на новые локальные минимумы», — представил свой прогноз главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.