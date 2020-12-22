Банк России планирует стандартизировать и упростить допуск участников рынка к различным видам финансовой деятельности, говорится в консультативном докладе регулятора. По мнению ЦБ, это снизит издержки финансовых организаций, будет способствовать выходу на рынок новых игроков и появлению новых бизнес-моделей.

В России регулирование финансовых организаций исторически осуществлялось по отраслевому принципу. Так, до формирования мегарегулятора на базе Банка России деятельность на пенсионном рынке и рынке ценных бумаг координировала Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России), а рынок страховых услуг — Росстрахнадзор. «Так сложилось, что регулирование носит лоскутный характер, оно чрезвычайно сложное, и из-за исторических причин одни и те же сущности регулируются совершенно по-разному в разных секторах финансового рынка», — сказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов журналистам.

Летом 2019 года на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила, что Банк России будет двигаться от регулирования по юридическим лицам и лицензиям к регулированию по видам деятельности. Консультативный доклад о совершенствовании доступа участников на финансовый рынок стал первым шагом в этой трансформации, отметил Швецов.

Сейчас ЦБ классифицирует порядка 40 видов финансовой деятельности, и к каждой из них есть свои требования и механизмы допуска соискателей. Регулятор ведет 27 реестров участников рынка, информация в которых зачастую дублируется. К тому же совмещение большинства видов деятельности ограничено. К примеру, лицензия НПФ не позволяет участнику заниматься другими видами деятельности, в том числе страхованием.

ЦБ планирует классифицировать виды финансовой деятельности на восемь групп: банковские и микрофинансовые операции (банки, расчетные НКО, МФО, КПК и СКПК с более чем 3 тыс. членов), страхование (НПФ, страховые организации и общества взаимного страхования), учет и хранение (регистраторы, депозитарии и спецдепозитарии), управление активами (управляющие компании, инвестиционные советники и т. д.), посредничество (брокеры и агенты), микрокредитование (МКК и СКПК с менее чем 3 тыс. членов), а также инфраструктура (биржа, репозитарий, депозитарий, оператор платежных систем и т. д.) и информационные и оценочные услуги (БКИ, кредитные рейтинговые агентства и т. д.).

На первом этапе реформы ЦБ хочет унифицировать внутри этих групп требования к должностным лицам, собственникам, внутренним документам и самому порядку доступа. Кроме того, внутри одной группы и в некоторых случаях между разными группами участники смогут получать доступ к деятельности с более низким уровнем требований автоматически, просто уведомив ЦБ о таком желании. По словам директора департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Людмилы Тяжельниковой, обсуждение первого этапа реформы закончится 22 марта, затем регулятору понадобится еще год на разработку и принятие нормативных актов.

Второй этап реформы предполагает расширение разрешенного совмещения видов финансовой деятельности из разных групп. По словам Швецова, этим вопросом сейчас занимается рабочая группа Банка России, и доклад на эту тему с новой «матрицей совмещений» будет представлен в следующем году.

Параллельно ЦБ планирует объединить все 27 реестров в один общий — ЕРУФР. По словам Швецова, одна из конечных целей реформы — стереть грань между лицензией и наличием организации в реестре. «Пока, например, банк не может заниматься торговой деятельностью. Если какой-нибудь интернет-магазин в нашей матрице совмещения сможет претендовать на осуществление расчетных услуг, тогда он сможет обратиться за соответствующим включением в реестр», — пояснил он.