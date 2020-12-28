Самый распространенный страховой случай в новогодние праздники — залив квартиры, на который приходится 68% происшествий, говорится в исследовании компании «Сбербанк страхование». На втором месте — пожары, которые особенно часто происходят в загородных домах (11% страховых случаев в прошлогодние новогодние праздники). Пожары также лидеры по размеру нанесенного имуществу ущерба, на них приходится 60% от общего объема страховых выплат.

Частые причины пожаров в новогодние праздники: фейерверки, бенгальские огни, неисправные елочные гирлянды. Другие неприятности случаются с домами и квартирами реже.

При встрече 2020-го года на вред имуществу пришлось 6% случаев, противоправные действия третьих лиц — 5% случаев, на стихийные бедствия — 2%.