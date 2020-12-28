Россельхозбанк запускает услугу оформления цифровой карты в дистанционных каналах, сообщили в понедельник в кредитной организации.

«Россельхозбанк предоставляет возможность получить цифровую дебетовую карту Mastercard в рамках тарифного плана «Своя» как в мобильном приложении банка, так и в интернет-банке», — говорится в релизе. Уточняется, что планируемая дата запуска услуги — 31 декабря 2020 года. В дальнейшем категории цифровых дебетовых карт будут расширяться, рассказала руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

В банке подчеркивают, что по функционалу цифровая карта является полноценным аналогом классической дебетовой карты, но не предполагает пластикового носителя. Открыть карту и пользоваться ею можно бесплатно.

Клиенты Россельхозбанка смогут добавить цифровую карту в мобильный кошелек через смартфон с функцией NFC и использовать ее для бесконтактной оплаты товаров и услуг во всех розничных точках, принимающих карты платежной системы Mastercard. Карту можно пополнять и снимать с нее наличные во всех банкоматах с функцией бесконтактной оплаты, также можно использовать реквизиты для оплаты покупок в Интернете.



Найти и оформить цифровую карту клиенты банка могут в дистанционных сервисах РСХБ в витрине «Новый продукт / дебетовые карты». Выпуск карты займет несколько минут, после чего она будет готова к использованию. Для получения карты офис банка посещать не придется.