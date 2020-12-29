Демографический спад 2020 года, вызванный пандемией, замедлит темпы ВВП в 2021-м на 0,01—0,5 процентного пункта, пишут «Известия» , ссылаясь на мнение аналитиков. По масштабу влияния на экономическую активность демография в 2021 году будет фактором не первого порядка, но эффект будет отличаться от нуля, отметил заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства АКРА Дмитрий Куликов. По его словам, демографические проблемы замедлят темп прироста ВВП на 0,25—0,35 п. п. Базовый прогноз АКРА по приросту ВВП в 2021 году — 3,5%. В сценарии без пандемии экономика могла бы увеличиться на 3,75—3,85%, резюмировал Куликов.

По прогнозам эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, влияние демографического провала на динамику ВВП возможно в диапазоне 0,1—0,15 п. п. Согласно базовому варианту, экономика в следующем году вырастет на 3,3%. Тренд на снижение численности населения в России является фундаментальным и связан с демографическими волнами, отметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. В этом году негативный эффект от спада на ВВП — в районе 0,4 п. п. Но в 2021-м он будет существенно меньше, около 0,01 п. п., уверен он. По словам директора Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева, снижение численности населения может замедлить ВВП на 0,3—0,5 п. п.

Минэкономразвития ожидает, что экономика увеличится на 3,3%. ЦБ прогнозирует прирост ВВП в диапазоне 3—4%.

Для долгосрочных перспектив экономики гораздо больше, чем проблемы с демографией, важны последствия, связанные с объективными сложностями предоставления образовательных услуг в 2020—2021 годах, отметил Куликов. Не исключено, что потери человеческого капитала будут заметными, хотя этот эффект количественно еще только предстоит оценить. Ухудшение демографических показателей в РФ в ближайшие годы может быть компенсировано другими факторами, уверен Широв. С одной стороны, идут процессы модернизации рабочих мест и здесь у России огромный потенциал. С другой стороны, после пенсионной реформы численность населения в трудоспособном возрасте стала увеличиваться. Наконец, рост социальной нагрузки на экономику пожилыми людьми компенсируется снижением нагрузки детьми.