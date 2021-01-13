Bank of America не исключает роста налогообложения в ресурсных секторах России, а также подоходного налога на горизонте двух-трех лет, при этом в 2021 году вероятна «передышка», сообщил главный экономист BofA по России и СНГ Владимир Осаковский.

«В целом необходимость дополнительных налоговых доходов для государства остается, что будет поддерживать этот тренд. Учитывая, что мы видели довольно существенное повышение налогов в прошлом году, наверное, в этом году у нас будет некая передышка, но опять же мы рассматриваем этот фактор как один из рисков для российского рынка в целом в ближайшие два-три года», — заявил Осаковский на брифинге.

По его словам, «ресурсные сектора наверняка так и останутся основным таргетом для повышения налогов». «Там есть что облагать налогом и есть прибыли, и размер этих прибылей довольно ощутим для бюджета. Риск повышения ресурсных налогов, наверное, существует», — пояснил экономист.

«События политического характера могут поддержать тренд повышения налогов, в частности, подоходного налога», — также отметил Осаковский.