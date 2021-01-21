Портфель «мутных» инвестиционных продуктов со сложным и непрозрачным ценообразованием, которые были проданы по большей части неквалифицированным инвесторам, оценивается в 600 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. Речь, в частности, идет о структурных продуктах и инвестиционных облигациях.

«Большинство наших проверок (структурных продуктов. — Прим. Банки.ру) показали мисселинг, 100% — миспрайсинг, но есть банки, которые продают хорошо, при этом сам продукт сомнительный», — заявил первый зампред ЦБ.

Он пояснил, что крупные ретейловые банки выступают лишь агентами по продажам структурных продуктов, большинство эмитентов зарегистрированы в офшорах. Поэтому даже инструменты якобы с защитой капитала подвержены риску дефолта самих компаний. Представитель ЦБ отметил, что неквалифицированные инвесторы теряют по несколько миллионов долларов на этих инструментах.

Проект об ограничении продаж сложных финансовых инструментов внесен в Госдуму Документ наделяет ЦБ правом останавливать продажи определенных продуктов и в крайнем случае требовать обратного выкупа у продавцов.

Портфель структурных продуктов оценивается Центробанком в 600 млрд рублей, при этом больше половины продаж пришлось на 2020 год. Большая часть их покупателей — это неквалифицированные инвесторы, отмечает Швецов. По его словам, в этот рынок вовлечено несколько сотен тысяч российских граждан, в том числе пенсионеры.



«По тем продуктам, которые покупают «квалы», то, что мы видим, — очень много потерь, там будет большая часть потеряна. Те, которые по «неквалам», — уповаем на то, что эмитенты выполнят свои обязательства, но мы не можем сказать точно, выплатят они или нет. Там есть признаки пирамид, но признать это пирамидой мы на сегодняшний день не можем, мы не видим до конца балансы», — пояснил Швецов. Он добавил, что у ЦБ есть подозрения по поводу двух-трех крупных юрлиц — эмитентов структурных бумаг.