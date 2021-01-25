Из чего формируется накопительная часть пенсии, где ее искать и что с ней делать? Об этом вы узнаете в новом выпуске Fingram.

1. Что такое накопительная часть пенсии?

Это часть государственной трудовой пенсии по старости. Общая пенсия состоит из двух частей (страховой и накопительной) и считается так:

трудовая пенсия по старости = страховая пенсия + накопительная пенсия





2. Как создается накопительная часть?



Вы можете сами создавать накопительную часть через негосударственный пенсионный фонд (НПФ), делая регулярные отчисления. С 2014 года отчисления в эту часть пенсии работодатели не делают. Теми деньгами, что попали туда раньше, распоряжается управляющая компания «ВЭБ.РФ» или выбранный вами фонд. Накопительная часть инвестируется в ценные бумаги и формируется из взносов и результатов инвестирования. Взносы делаете вы, инвестирует управляющая компания или пенсионный фонд, который вы выбрали.

Для формирования пенсии работодатель отправляет в Пенсионный фонд России (ПФР) 22% вашей зарплаты: 16% идет на формирование страховой части (на основе этой суммы формируются пенсионные баллы), 6% — на формирование фиксированной части (она используется для расчета пенсии).

Часть пенсионных взносов от работодателя с 2002 по 2013 год оставалась на вашем счете в ПФР, из них сформировались пенсионные накопления. Сейчас эта часть может находиться либо в «ВЭБ.РФ», либо в НПФ.





3. Как узнать, где сейчас находится моя накопительная часть пенсии?



· Зайти в личный кабинет на портале госуслуг.

· Перейти в «Услуги» и далее — в «Пенсии, пособия, льготы».

· Получить данные о состоянии пенсионного счета. Там будет указана сумма накопительной части пенсии до 2014 года и источники ее формирования.

Если указано, что эта сумма находится в ВЭБе, значит, государство распоряжается этими деньгами, можно отследить там доходность накопительной части. Если в НПФ — отследить доходность непосредственно в личном кабинете на сайте фонда.





4. Как можно распоряжаться накопительной частью пенсии?



Это можно сделать только при достижении пенсионного возраста. Ваш пенсионный фонд разложит сформированную накопительную часть пенсии на количество месяцев периода дожития (264 месяца). Если эта ежемесячная прибавка будет меньше 5% от суммы общей пенсии, то вам отдадут на руки всю накопительную часть. Если такая прибавка будет больше 5%, то ее разделят и добавят к пенсионным выплатам.

· Можно ничего не делать с будущей пенсией.

· Можно самостоятельно выбрать НПФ для управления ею.

· Можно сознательно выбрать страховщиком ПФР, а потом — управляющую компанию из его реестра.

Если не выбирать страховщика, им по умолчанию становится ПФР, а будущего пенсионера так и называют «молчуном». ПФР отправляет деньги в «ВЭБ.РФ» для управления деньгами «молчунов». ВЭБ инвестирует накопления, отчитывается перед ПФР, а ПФР — перед будущими пенсионерами.

Также можно пополнять пенсионные накопления добровольно.

1. Делать взносы по программе государственного софинансирования пенсии. Но для этого надо было вступить в нее до конца 2015 года. Участники программы вносят деньги на накопительную часть самостоятельно, а государство удваивает их. Есть лимит: взносы от 2 тыс. до 12 тыс. рублей удваиваются, а взносы свыше 12 тыс. рублей софинансированию не подлежат.

2. Можно отдать материнский капитал на формирование накопительной части пенсии.

3. Можно делать дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.

💰Fingram: как рассчитать свою будущую пенсию Вы можете сами создавать накопительную часть через негосударственный пенсионный фонд, делая регулярные отчисления.

Бонус



Если вы начали свою официальную трудовую деятельность после 2014 года, то накопительной части пенсии у вас нет и она не будет формироваться.

Если человек не доживает до пенсионного возраста, всю накопительную часть единовременно получают его правопреемники: супруг, дети и родители в равных долях.

При переходе в новый пенсионный фонд или обратно в ПФР можно потерять инвестиционный доход за несколько лет. Это происходит, когда страховщика меняют чаще одного раза в пять лет, и называется досрочным переходом. Без штрафа деньги переводят только в определенный год.

Пенсионный фонд выпустил памятку , которая поможет определить потери при переводе пенсии в другой фонд.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru