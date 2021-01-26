Объем сомнительных операций при помощи схемы с использованием исполнительных документов в 2020 году превысил 70 млрд рублей, что в 1,7 раза больше по сравнению с 2019 годом, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

«В 2020 году количество сообщений судов по сравнению с прошлыми периодами значительно увеличилось. При этом общий объем средств, по которым установлена противоправность заявленных требований, признаки недобросовестности участников спора (мнимость и притворность сделок, направленность действий сторон исключительно на получение исполнительного документа с целью придания законного вида финансовой операции и т. п.) и по которым последовал отказ в удовлетворении требований, составил более 70 миллиардов рублей», — заявили в ведомстве.

В Росфинмониторинге добавили, что в 2019 году в рамках данной схемы было отказано в удовлетворении противоправных требований на общую сумму 41 млрд рублей.

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Канал, по которому «улетали за рубеж огромные суммы», будет закрыт, но лазейки останутся, предупредили эксперты.

Также в ведомстве отметили, что в течение 2020 года продолжилось активное взаимодействие Росфинмониторинга и органов судебной власти по обмену информацией в рамках процессуального законодательства.