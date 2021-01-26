Почти каждый пятый работодатель считает, что удаленный сотрудник должен информировать своего руководителя, откуда именно он работает, — из дома, с дачи или, например, из Сочи. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, изучившего, насколько свободны дистанционные сотрудники в своих перемещениях.



Большинство работодателей (70%) не требует от специалистов, работающих вне офиса, отчета об их местонахождении. Судя по комментариям опрошенных, гораздо важнее то, справляется ли сотрудник с дистанционной работой.

В 19% компаний считают, что удаленный сотрудник обязан сообщать о своем местонахождении руководителю. Рабочее время оплачивается, поэтому нельзя превращать его в несанкционированный отпуск, для работы важен качественный интернет-сигнал, кроме того, может потребоваться присутствие сотрудника на переговорах или в офисе, комментируют работодатели.

По данным опроса среди удаленных сотрудников, о своем месте работы работодателям сообщают 28%, причем от 11% этого требует руководство, а 17% уведомляют начальников по собственной инициативе. Как правило, последние объясняют такую предупредительность хорошими отношениями с руководителем либо нежеланием создавать потенциально конфликтные ситуации. Мужчины добровольно информируют работодателя о своем местонахождении чаще женщин (19% и 16% соответственно), а старшее поколение — чаще молодежи (20% среди респондентов старше 45 лет и 15% среди сотрудников моложе 24 лет).

Большинство же дистанционных сотрудников (72%) не уведомляют своего руководителя о том, где они находятся территориально в рабочее время. Впрочем, на «удаленке» 71% предпочитает работать из дома. И это притом что отдельное помещение для работы (кабинет в одной из комнат квартиры или дома, на утепленном балконе или лоджии) имеют лишь 37% удаленных сотрудников.