Микрофинансисты вернулись к старой схеме подмены одних видов займов другими для увеличения полной стоимости кредита / займа (ПСК), пишет «Коммерсант» . Она изменилась незначительно, но позволяет получать еще больше процентов за счет представления POS-займа займом с иным обеспечением.

Как сообщил один из клиентов МКК «Кредит лайн», в рамках сервиса «Paylate — Доверительная оплата» компания предоставляет услуги потребительского кредитования в розничных сетях, в том числе в крупной розничной сети МТС. Согласно договору займа, он с помощью заемных средств приобрел мобильный телефон Samsung, защитное стекло, страховку для стекла от «Альфа-Страхования», сим-карту, тарифный план от МТС и пр. Обеспечением по займу являются приобретенное за счет него имущество и обязательное право требования. Для займов «с иным обеспечением» предельная полная сумма кредита, установленная на I квартал ЦБ, составляет 129,5%, по POS-займу, которым, по сути, является продукт, максимально допустимая ПСК — 41,937%. В договоре указана ПСК — 101,6%.

В МКК «Кредит лайн» сообщили, что «каждый субъект правоотношений вправе самостоятельно оценивать условия договорных обязательств, в которые он вступает, и принимать решение относительно допустимости данных условий применительно к себе». В СРО «Мир», куда входит МКК «Кредит лайн», отметили, что «вопросы, относящиеся к ПСК, находятся вне поля компетенции СРО, вместе с тем при выявлении такого рода информации она передается регулятору и сохраняется в риск-профиле компании в СРО».

В ЦБ сообщили, что «постоянно ведут мониторинг исполнения поднадзорными организациями рекомендаций» и «если выявляются нарушения, то Банк России применяет меры в рамках установленных полномочий вплоть до принятия решения о выводе финансовой организации с рынка».

По словам экспертов, устанавливаемые ЦБ значения ПСК не являются рекомендательными, в ФЗ «О потребительском займе (кредите)» указывается, что на момент заключения договора с заемщиком полная стоимость займа в процентах годовых не может превышать 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение ПСК в процентах годовых для соответствующей категории займов. В данном случае нарушение налицо, считают эксперты. Как правило, если ЦБ видит такое нарушение в первый раз, то выносится предупреждение и устанавливается надзор.