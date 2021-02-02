В России в 2020 году количество преступлений с использованием банковских карт достигло 190,2 тыс., что в пять с половиной раз больше показателей предыдущего года, пишут «Известия» . Об этом сообщается в данных МВД. В целом за год количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий достигло 510,4 тыс., что на 73,4% больше, чем было в предыдущем году. Из них 80% (410,5 тыс.) совершены путем кражи или мошенничества, а каждое 11-е — с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств. Остальные приходятся на долю иных преступлений в сфере компьютерной информации.

За год с помощью Интернета совершено 300,3 тыс. преступлений (+91,3%), средств мобильной связи — 218,7 тыс. (+88,3%). Наибольший темп прироста преступлений зарегистрирован в Санкт-Петербурге (780,6%), Ингушетии (167,5%), Ленинградской области (142,8%), Севастополе (134,6%) и Москве (132%). Наименьший — в Ненецком АО, Магаданской области и республиках Коми, Карачаево-Черкесия и Адыгея.

​МВД сообщило о росте числа преступлений с использованием мобильной связи По данным ведомства, количество преступлений через Интернет выросло более чем на 90%.

В пресс-службе МВД пояснили, что динамика совершаемых преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий обусловлена их активно развивающимся применением, виктимным поведением потерпевших, а также возникновением новых способов совершения противоправных деяний. В пресс-службе ЦБ заявили, что в 2020 году, по предварительным данным, выросло как количество, так и объем операций без согласия клиентов банков. Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2020-го общий объем таких операций составил 4 млрд рублей, из них банки вернули клиентам около 485 млн рублей.

В банках рассказали о почти двукратном росте жалоб клиентов на мошенников. Там отметили, что для минимизации атак они внедрили комплексные системы антифрода, также проводится информирование клиентов о новых видах мошенничества и методах противостояния им.

По словам экспертов, массовые телефонные мошенничества, вредоносные «банковские» приложения для смартфонов и фальшивые сайты платежных систем стали настоящей проблемой 2020 года. С началом пандемии и переходом сотрудников компаний на дистанционную работу кибермошенники получили новые возможности для атак, а банки и финансовые компании оказались не готовы к масштабному воздействию на своих клиентов. В наступившем году, скорее всего, тенденции мошенничества сохранятся, но существенное увеличение их числа маловероятно, так как финансовые организации и телеком-операторы активно борются с подобными схемами, считают эксперты. Проблема телефонного мошенничества с пластиковыми картами отпадет сама собой, когда банки установят контроль за персональными данными клиентов, считает и ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин. Корень зла во внутренних утечках, считает он. Также, по его мнению, пришло время ставить ребром вопрос в части финансового и правового образования граждан.