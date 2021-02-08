Фондовые торги в РФ открылись в понедельник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,18% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 432,69 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,58% — до отметки 1 454,35.

«Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается позитивный. Цены на нефть продолжают рост прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках сохраняются оптимистичными», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Перед началом торгов акциями в РФ она спрогнозировала позитивный старт сессии «благодаря сохранению оптимистичных настроений за рубежом». «Покупки продолжаются и на нефтяных площадках, несмотря на перекупленность и укрепление доллара. Геополитические риски для российского рынка пока не обрели четких очертаний, что должно позволить отечественным активам вернуться к более уверенному краткосрочному повышению. Тем не менее стоит помнить, что в ближайшие дни на Западе не ожидается публикации большого числа важных макроэкономических данных, что в условиях близости к новым пикам может создать условия для фиксации прибыли», — комментирует эксперт.

«Сегодня, учитывая внешний фон, ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи на старте торгов преодолеть отметку 3 400 пунктов, — говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка, распространенном перед началом торгов. — В ходе дня ожидаем сохранения позитивных настроений в наших бумагах, что позволит рынку закрепиться выше данной отметки. С учетом же тенденций на мировых рынках в рамках текущей недели индекс Мосбиржи попытается продолжить волну восстановления в рамках диапазона 3 400—3 500 пунктов. При этом в случае существенного улучшения внешней конъюнктуры появится возможность тестирования исторических максимумов. Из бумаг, на наш взгляд, интересными могут быть акции нефтегазовых компаний, ожидаем спроса на акции СберБанка».



Цена нефти Brent преодолела отметку в 60 долларов В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость апрельских контрактов на Brent по состоянию на 8:30 мск достигла 60,05 доллара за баррель.

Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, комментируя позитивные настроения на рынке нефти, где котировки фьючерсов на Brent дошли утром до 60 долларов за баррель, отметил, что «участники рынка нефти с оптимизмом смотрят в 2021 год, ожидая восстановления спроса».

«Вакцинация от COVID-19 может снять с повестки вопрос о новых локдаунах, и уже в III квартале основная масса связанных с эпидемией ограничений останется в прошлом. МЭА прогнозирует рост потребления на 5,5 млн баррелей в сутки к уровням 2020 года до 96,6 млн баррелей в сутки. Сохранение рисков, связанных с ходом вакцинации и возможными корректировками прогнозов по спросу, нивелируется за счет поддержки ОПЕК+. Альянс стран-нефтепроизводителей поддерживает рыночный баланс путем сокращения собственной добычи… Главным сдерживающим фактором для нефтяных цен мог бы стать рост добычи в США, где цены выше 50 долларов за баррель WTI позволяют сланцевым производителям увеличить инвестиции в новое бурение. Но актуальные прогнозы предполагают, что экологический курс администрации США и фокус на свободный денежный поток в пользу акционеров не позволят отрасли вернуться к активному расширению», — пишет аналитик, отмечая, впрочем, что «в моменте буровая активность продолжает расти в ответ на комфортные для сланцевиков цены на нефть».

