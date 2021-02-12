Сокращение ВВП Великобритании в 2020 году составило 9,9%, что стало самым большим падением с 1920 года, а по другим оценкам — за последние 300 лет. Об этом говорится в отчете, распространенном в пятницу Национальной статистической службой Соединенного Королевства (ONS).

По информации ведомства, причиной этого стала пандемия коронавируса, которая дважды приводила к введению общенациональных карантинов. Результатом стало резкое падение экономической активности.

При этом в декабре, хотя в стране продолжали действовать ограничения, британская экономика продемонстрировала рост на 1,2%. Это позволило избежать первой двойной рецессии с 1970-х годов, то есть когда сокращение ВВП происходит дважды в течение двух кварталов подряд через короткий промежуток времени.

«Ослабление ограничений во многих частях Великобритании привело к тому, что в ряде сфер экономики в декабре произошло восстановление некоторых утраченных позиций. Рост был отмечен в сферах гостеприимства, продаж автомобилей и парикмахерских услуг. Увеличение объемов тестирования и отслеживания COVID-19 также увеличило объем производства», — сказал заместитель ONS по экономической статистике Джонатан Атоу. «Экономика в целом продолжила рост в четвертом квартале, несмотря на дополнительные ограничения в ноябре. Однако в годовом исчислении ВВП упал почти на 10%, больше, чем когда бы то ни было за все время наблюдений», — добавил представитель статистического ведомства.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. Согласно оценкам Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR), ущерб экономике Лондона от выхода Великобритании из Евросоюза может достигать 9,5 млрд фунтов стерлингов (13 млрд долларов) в год.

В особенно сложном положении оказались компании из сферы услуг, занимающие около 80% в структуре британского ВВП. Половину экспортной выручки в этой области обеспечивают компании из Лондона.