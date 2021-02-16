Операционные расходы российских банков продолжили расти в 2020 году, несмотря на пандемию, выяснили аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

В частности, банки увеличили расходы на содержание персонала на 4% по сравнению с 2019 годом, при этом больше всего зарплаты выросли в санируемых банках (плюс 10,2%), а также финучреждениях, ориентированных на корпоративное кредитование (плюс 10,1%).



Коронавирус не помешал российским банкам нарастить кредитный портфель на 14% за 2020 год, что привело к увеличению чистых процентных доходов на 12%. Однако резко (более чем вдвое) вырос и объем отчислений в резервы, в результате чего операционная прибыль российских банков в 2020 году практически не изменилась: ее снижение составило 0,3%.

Главной причиной снижения прибыли стал опережающий рост операционных расходов в сравнении с операционными доходами. Так, банки в 2020 году увеличили совокупные операционные расходы на 2,9% в сравнении с 2019-м. Традиционно самыми значительными стали расходы на содержание персонала (52% в структуре операционных расходов 2020 года). Затраты на содержание имущества составили 9%, на страхование — 8%, услуги связи — 4%, рекламу — 3%.

Вместе с тем чистая прибыль банковского сектора в прошлом году была равна 1,6 трлн рублей, что лишь на 6% меньше рекорда 2019 года, несмотря на влияние пандемии.

Рекламные расходы за 2020 год увеличились на 8%, что помогло российским банкам нарастить кредитный портфель.

Между тем рост расходов на содержание персонала в 2020 году (3,8% в сравнении с 2019-м) был сопоставим с уровнем инфляции (4,9%).

В ходе анализа аналитики разделили российские банки на шесть групп. В трех группах более 50% активов представлены соответствующими кредитными портфелями: розничные (физлица), корпоративные (юрлица и ИП) и универсальные. В четвертую группу (инвестиционные) выделены банки, более 50% активов которых составляют ценные бумаги. В пятую группу включены санируемые банки, в шестую — все остальные.

Только у розничных банков расходы на содержание персонала остались почти на уровне предыдущего года (снизились на 0,4%), что, по мнению аналитиков, может быть связано с ростом цифровизации их бизнеса, в частности развитием дистанционных каналов продаж, катализатором которого могла стать пандемия. Другие же банки увеличили зарплатные бюджеты, причем у санируемых и корпоративных банков рост расходов на персонал превысил 10% (10,2% и 10,1% соответственно).

«Данная динамика может быть связана как с ростом объемов корпоративного кредитования, так и масштабом бизнеса в целом, который предполагает соответствующий рост численности персонала. Одной из причин также могло стать небольшое увеличение средней зарплаты в отдельных банках», — резюмируют эксперты.