Банк «Открытие», Mastercard и футбольный клуб «Спартак-Москва» предложили новую карту для футбольных болельщиков.

«Банк «Открытие» выпустил карту «Спартак» World Mastercard. Цель нового кобренда — предоставить болельщикам самого титулованного футбольного клуба страны возможность стать ближе к любимой команде», — говорится в релизе банка.

Как следует из сообщения, продукт создан на базе флагманской карты банка Opencard и включает две программы лояльности: программу «Открытия» «МАКС» и программу лояльности ФК «Спартак-Москва». В частности, программа «Открытия» «МАКС» позволяет получить кешбэк в размере до 3% за все покупки либо до 11% за оплату товаров и услуг в любимой категории и 1% за все остальные покупки. Бонусную категорию покупок клиент может ежемесячно менять по своему усмотрению: это могут быть красота и здоровье, транспорт, кафе и рестораны либо путешествия. Бонусными рублями, заработанными в виде кешбэка, можно компенсировать покупки по карте, приобрести на них билеты или забронировать проживание в отеле на портале travel.open.ru, также можно получить повышенную ставку по накопительному счету.

«Главной особенностью карты «Спартак» является возможность потратить заработанные бонусные рубли на уникальные впечатления от клуба, оплатив ими полную стоимость товаров и услуг в «Каталоге впечатлений» ФК Спартак-Москва» или до 50% стоимости билетов и атрибутики клуба на сайте www.spartak.com, — рассказали в банке. — Среди лотов «Каталога впечатлений» доступ на закрытые мероприятия с участием футболистов, поход на стадион вместе с легендами клуба, атрибутика с автографами игроков и многие другие активности, о которых мечтает каждый болельщик любимой команды. Посмотреть баланс своего счета в программе «Спартак-Москва» можно в личном кабинете на сайте клуба. При этом общее количество денариев в личном кабинете отображается как сумма бонусных рублей, начисленных в банке, и денариев, начисленных клубом».

В банке указывают и на такие преимущества карты «Спартак», как бесплатное обслуживание и возможность без комиссии снимать и вносить на счет наличные в банкоматах «Открытия» и банков-партнеров (на сегодняшний день это более 33 тыс. устройств на территории всей страны).

Карта «Спартак» заменит в линейке «Открытия» «Карту Гладиатора», при этом действующим клиентам приходить в отделение и перезаключать договор не нужно: переход на новый тарифный план будет осуществлен автоматически.