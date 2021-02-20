Инфляция в России в годовом выражении будет превышать целевой уровень Центробанка (4%) в I—III кварталах 2021 года. Такой прогноз приводится в опубликованном регулятором в субботу новом докладе о денежно-кредитной политике .

«Инфляция относительно соответствующего периода прошлого года будет превышать целевое значение в I—III кварталах 2021 года, но по итогам 2021 года сложится в диапазоне 3,7—4,2%. На среднесрочном горизонте с учетом проводимой политики инфляция будет находиться вблизи 4%», — говорится в докладе.

В ЦБ поясняют, что по сравнению с докладом о ДКП, опубликованном в IV квартале 2020 года, его оценка баланса проинфляционных и дезинфляционных рисков изменилась. «В октябре предполагалось, что в динамике инфляции будут превалировать дезинфляционные факторы. Однако шоки на отдельных продовольственных рынках, а также не полностью реализовавшиеся эффекты шоков предложения (влияние которых, в частности, отражается в результатах опросов мониторинга предприятий, проводимого Банком России) и продолжающийся перенос ослабления курса рубля способствовали ускорению роста цен в конце 2020 года. Наряду с разовыми факторами на ускорение инфляции повлияло и более активное и устойчивое по сравнению с ожиданиями восстановление внутреннего спроса», — отмечается в документе.

ЦБ: ​возвращение инфляции к таргету может происходить медленнее, чем предполагалось Возвращение инфляции к цели Банка России может происходить медленнее, чем предполагалось ранее, полагает регулятор.

Там также указано, что бюджетная политика в 2020 году внесла менее заметный проинфляционный вклад в динамику цен в сопоставлении с ожиданиями октября. По итогам 2020 года федеральный бюджет был сведен с дефицитом в 3,9% ВВП, что оказалось меньше, чем закладывалось в прогноз доклада о ДКП в IV квартале 2020-го, в основном за счет более уверенного роста ненефтегазовых доходов (НДФЛ — плюс 6,9% год к году, НДС — плюс 1,4%), рост которых отражает восстановление экономики. Меньший размер дефицита означает, что масштаб требуемой бюджетной консолидации в 2021 году также будет меньше, а следовательно, меньшим будет и дезинфляционное влияние бюджетной политики. В 2022—2023 годах влияние бюджетной политики останется в рамках ранее прогнозируемого, ожидают в ЦБ.

Согласно оценке Банка России, проинфляционное влияние отмеченных факторов будет сохраняться всю первую половину 2021 года, постепенно снижаясь в последующем. Накопленные эффекты шоков спроса и предложения, сформировавшихся в результате противоэпидемических ограничений, будут сдерживать рост цен в 2021—2022 годах, однако в целом на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски стали менее выраженными в силу как относительно более высокого уровня внутреннего спроса, так и ожидаемой динамики внешних рынков, способствующей росту российского экспорта и улучшению условий торговли.



Пиковое значение инфляции относительно соответствующего периода прошлого года ожидается в I квартале 2021 года. Затем из-за ослабления действия проинфляционных факторов темп роста цен замедлится. К концу года он вернется к целевому значению в 4% и будет сохраняться вблизи него в дальнейшем, заключают в ЦБ.