Прибыль компании «Совкомбанк Страхование» после налогообложения за 2020 год по ОСБУ составила 285,4 млн рублей, что в десятки раз превышает показатели за аналогичный период прошлого года, говорится в релизе страховщика.

Совокупный доход компании (выручка) вырос более чем в семь раз и составил 266 млн рублей. Капитал компании увеличился на 346 млн рублей (плюс 21%) и составил 2 млрд рублей.

«Объем собранных премий увеличился на 27%, до 6,6 млрд рублей, что на 1,4 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть собранных премий пришлась на каско — 1,6 млрд рублей (доля в портфеле 25%), ОСАГО — 1,2 млрд рублей (18%), ДМС — 524 млн рублей (8%). Более 6% занимает ипотечное страхование. Наибольший прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — по НС и ОСАГО (253% и 60% соответственно)», — сказано в сообщении.

Объем выплат в 2020 году снизился на 11,4% и составил 2,2 млрд рублей против 2,4 млрд рублей годом ранее. В основном по ключевым видам страхования компании — каско и ОСАГО. В среднем убыточность портфеля «Совкомбанк Страхования» снизилась на 3,4%. Наибольшее снижение произошло в ОСАГО — более 35%, страховании имущества — 19% и страховании грузов (11%).