Арбитражный суд Москвы постановил ввести в отношении Евроазиатского Инвестиционного Банка процедуру принудительной ликвидации. О решении, резолютивная часть которого была объявлена на заседании суда 25 февраля 2021 года, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое суд назначил ликвидатором.

Лицензия у кредитной организации была отозвана 4 декабря 2020 года.

Объясняя отзыв лицензии, Центробанк, в частности, отмечал, что с 2017 года Евроазиатский Инвестиционный Банк был преимущественно убыточным, а его план восстановления финансовой устойчивости, представленный по требованию регулятора, неоднократно направлялся на доработку: прописанные там мероприятия признавались недостаточными и нереализуемыми.

«В связи с неудовлетворительным качеством управления у банка возникли основания для прекращения права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц», — указывал ЦБ.



С учетом вовлеченности основного бенефициара кредитной организации и подконтрольных ему компаний в судебные разбирательства, а также потенциального роста убытков перспектива дальнейшей деятельности Евроазиатского Инвестиционного Банка отсутствовала, резюмировал регулятор.