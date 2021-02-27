Аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings на вебинаре, посвященном суверенным рейтингам России и стран СНГ, назвали три ключевых риска, которые могут омрачить рейтинговые перспективы России. Как следует из презентации агентства от 26 февраля, эти риски включают:

ужесточение западных санкций;

ослабление макрополитической конструкции;

транзит власти и внутриполитическую волатильность.

Ведущий аналитик S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карен Вартапетов, в частности, пояснил, что ухудшение материального благосостояния в России на фоне пандемии и карантинных ограничений и размывание доверия к власти «могут привести к тому, что макрополитика станет немного слабее», чем S&P прогнозирует, что, «в свою очередь, может вылиться в некоторую разбалансировку [макрофинансовых показателей]».

Текущий кредитный рейтинг России (следующий пересмотр запланирован на июль 2021 года) уже учитывает вероятность «умеренного ужесточения санкций», прежде всего со стороны США, сказал Вартапетов. Ресурсы и опыт российского правительства, включая существенные финансовые резервы (объем ликвидных средств суверенного фонда превышает 116 млрд долларов), позволяют абсорбировать этот риск без ущерба для кредитного рейтинга, указал аналитик.

«Мы не ожидаем крайних мер, например таких, как запрет со стороны США на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке», — считает ведущий аналитик S&P. «США, вероятно, постараются избежать использования доллара как оружия в глобальной финансовой системе», — добавил он. Базовый сценарий S&P — выборочные санкции против индивидов, несистемных банков и неэнергетических компаний. Нацеленность нового президента США Джо Байдена на восстановление хороших отношений с союзниками, включая Европу, и тесные связи России и Европы в сфере энергоносителей будут сдерживать негативные санкционные сценарии, полагают в S&P.