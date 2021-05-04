Около трети россиян, получивших положительное решение банка по заявке на ипотеку, в дальнейшем отказываются от кредита, чтобы взять его на более выгодных условиях. При этом, по данным аналитиков, более половины добровольно отвергших ипотеку граждан рассчитывают получить кредит по ставке ниже 7,5% годовых, пишут «Известия» .

Около 20% «отказников» не устраивают предложенные сроки кредитования: они хотят расплатиться с банком максимум за десять лет, однако их доходы позволяют сделать это за 20 и более лет.

Примерно 15% граждан из числа массово отказавшихся от ипотеки впоследствии снимают жилье, около 10% потенциальных заемщиков ждут более низких ставок или снижения цен на квартиры. Еще 5% таких клиентов прерывают общение с банком без объяснения причин. Эксперты полагают, что долю добровольных отказов от ипотеки можно снизить, если начать развивать в стране программы финансовой грамотности.

Сегодня каждый десятый отказавшийся от одобренной ипотеки считает, что снимать квартиру выгоднее, чем приобретать. Между тем, по мнению руководителя ипотечного отдела группы компаний BSA и эксперта в сфере ипотечного кредитования Рунара Бурганова, в ближайшие три— четыре месяца ипотека все равно останется самым популярным способом покупки недвижимости в России.