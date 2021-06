Онлайн-ретейлер Amazon разместил облигации на сумму 18,5 млрд долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это крупнейшее размещение за всю историю компании. Срок обращения самой длинной долговой бумаги — 40 лет.

Агентство отмечает, что размещением занимаются такие банки, как Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley and Wells Fargo & Co.



Согласно планам, вырученные средства будут направлены на рефинансирование долга и выкуп акций. Совет директоров компании санкционировал обратный выкуп акций на сумму 5 млрд долларов в 2016 году, но до сих пор не совершал покупок в соответствии с указанными полномочиями.

Кроме того, привлеченные средства пойдут на общие корпоративные цели, которые также могут включать приобретения и оборотный капитал. В частности, средства от размещения двухлетних облигаций будут направлены на экологические и социальные проекты, в том числе экологически чистый транспорт, возобновляемые источники энергии и устойчивые здания.

Как отмечает агентство, ранее Amazon планировал продажу акций на сумму 15 млрд долларов.