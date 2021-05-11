Чистая прибыль группы «Тинькофф» по итогам I квартала 2021 года достигла 14,2 млрд рублей, увеличившись на 57% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года (9 млрд). Такие данные отчетности TCS Group Holding PLC по МСФО представлены в релизе группы.



Общая выручка группы в I квартале 2021 года выросла на 21% к предыдущему году и составила 56,8 млрд рублей (в I квартале 2020-го — 46,9 млрд).

Доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, достигла 43% от выручки и 24% от чистой прибыли группы. Общее число клиентов в I квартале составило 14,8 млн (в I квартале 2020-го — 10,8 млн).

Совокупные активы клиентов «Тинькофф Инвестиции» превысили 415 млрд рублей.

«В первом квартале 2021 года группа продолжила наращивать финансовые показатели: благодаря тому, что мы активно работали над привлечением новых клиентов и запуском новых полезных функций в продуктовых линейках, чистая прибыль достигла нового рекордного уровня в 14,2 миллиарда рублей», — комментирует председатель правления группы «Тинькофф» Оливер Хьюз.

Согласно представленным в релизе данным, совокупные активы группы выросли на 1,7% с начала года и достигли 873,5 млрд рублей.

Объем кредитного портфеля за вычетом резервов за первые три месяца года вырос на 0,7% до 431 млрд рублей. Доля неработающих кредитов снизилась с 10,3% до 9,7%.

Объем средств на счетах клиентов группы вырос на 0,7% с конца 2020 года и достиг 631,3 млрд рублей.

Группа сохранила ожидания по чистой прибыли по МСФО по итогам текущего года в размере не менее 55 млрд рублей. Также ожидается, что по итогам года кредитный портфель вырастет более чем на 30%, стоимость риска составит 7—8%, а стоимость фондирования — около 3—4%.