Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

Банк ДОМ.РФ запустил акцию «Кредит под 0,1%», которая продлится в период до 30 июня 2021 года включительно. В рамках предложения оформить кредит можно по ставке 0,1% годовых. Она устанавливается с четвертого ежемесячного платежа и до полного погашения, сообщает пресс-служба кредитной организации.

РГС Банк предложил кредит на покупку новых автомобилей марки Geely по ставке от 3,4% годовых в рамках субсидирования ставки производителем. Оформить кредит можно в любом офисе банка или дилерском центре партнерской сети. В рамках федеральной программы заем выдается в рублях на срок от двух до шести лет и на сумму от 300 тыс. до 3 млн рублей. Ставка по кредиту зависит от суммы первоначального взноса, срока кредита и условий страхования, по которым возможен дисконт до 4,4%. При этом кредит на автомобиль можно оформить и без первоначального взноса. Залог ТС обязателен.

СберБанк завершил акцию, снизив процентные ставки по потребительским кредитам. Теперь они вернулись к прежним значениям. «Потребительский кредит «без обеспечения» оформляется до 300 тыс. рублей по ставке от 12,9% до 19,9%, от 300 тыс. до 1 млн — от 11,9% до 16,9%, от 1 млн рублей — от 11,9% до 12,9%. «Потребительский кредит под поручительство» предоставляется до 300 тыс. рублей по ставке от 11,9% до 19,9%, от 300 тыс. до 1 млн — от 11,9% до 16,9%, от 1 млн рублей — от 11,9% до 12,9%. «Потребительский кредит на рефинансирование» можно получить до 300 тыс. рублей по ставке от 12,9% до 16,9%, от 300 тыс. до 1 млн ставка составит 12,9%, от 1 млн рублей — 11,9%.



Банк «Зенит» обновил условия по программе «Кредит на автомобиль с пробегом». Теперь можно купить подержанную иномарку или отечественный автомобиль возрастом до 20 лет и без первоначального взноса. Для оформления нужно предоставить паспорт и водительское удостоверение. Кредит выдается на срок от двух до семи лет по ставке от 13,5% годовых. Максимальная сумма — 3,5 млн рублей.