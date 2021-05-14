Альфа-Банк и АФК «Система» заключили редкую на российском фондовом рынке сделку беспоставочного свопа, пишет «Коммерсант» . Банк выкупит до 20% капитала Etalon Group в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) — частично у существующих акционеров компании, частично участвуя в проводимом на этой неделе SPO девелопера. «Система» получит по пакету имущественные права (в том числе право на получение дивидендов), а Альфа-Банк — голосующие.

АФК «Система» — акционер Etalon Group через дочернюю кипрскую Capgrowth Investments Ltd (25,6%). В рамках проводимого SPO «Эталон» размещает 88,5 млн акций нового выпуска по 1,7 доллара за акцию на 150,4 млн долларов. По преимущественному праву АФК уже выкупила 22,6 млн акций на 38,5 млн долларов. В ходе рыночного размещения «Система» может приобрести все бумаги, не выкупленные другими инвесторами «в процессе формирования книги заявок», говорится в раскрытии информации. Также заключено соглашение об опционе call, по которому Capgrowth имеет право выкупить все GDR, приобретенные банком. В случае неисполнения опциона Альфа-Банк может продать пакет ценных бумаг третьему лицу, которому перейдут и голосующие, и имущественные права.

По мнению экспертов, речь идет о привлечении дополнительного финансирования «Эталоном» через акционеров для реализации стратегии роста. Также стороны могли выбрать такой формат сделки из-за заинтересованности «Системы» в поддержании собственной ликвидности. В будущем инструмент может использоваться чаще, однако он применим скорее для проведения допэмиссии акций. Исполнение опциона имеет смысл не тогда, когда цена выросла или упала, а когда есть уверенность в том, что она вырастет, пояснили эксперты. По их словам, с учетом того что АФК «Система» платит процентную ставку по свопу, цена выкупа может не сильно отличаться от будущей капитализации «Эталона», хотя по мультипликаторам акции компании сейчас недооценены относительно других российских девелоперов.