Получение кредита со стандартным набором документов — нудный, неудобный и долгий процесс. А если еще в банке развернут со словами: «У вас неправильно заверены документы» или «Ваш работодатель забыл указать номер телефона в справке», то получается, что клиент убил время и силы, а кредит все равно не оформил. Как взять его без подтверждения дохода – в новом выпуске Fingram. Обязательно сохраните эту статью с полезными ссылками!

1. Что такое кредит без подтверждения дохода?

Классический кредит без подтверждения дохода — это продукт с повышенными рисками для банка, а значит ограниченный по своим условиям для клиента: низкий процент одобрения, относительно высокая ставка, небольшая сумма (при этом срок кредита может быть достаточно длительным), дорогая страховка и включение обеспечения. На таких условиях кредит одобрят не всем желающим. Банк обязательно проведет минимальный скоринг — проверит вашу занятость, кредитную историю.

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2. Что такое кредит без справок?

Кредит без справок (но с подтверждением дохода и занятости) — это продукт, который ничем не отличается от обычного потребкредита, но вместо привычных бумажных справок по форме банка или 2-НДФЛ кредитная организация дает возможность подтвердить свой доход более быстрым и удобным способом. Например, по выпискам по зарплатным картам или через портал госуслуг — при визите в банк или при подаче заявки онлайн банк может запросить сведения о состоянии вашего лицевого счета в ПФР, которые будут использоваться в качестве документа, подтверждающего доход (обычно в таких случаях банки просят предоставить паспорт и СНИЛС). Также вы можете самостоятельно запросить выписку и отослать ее на электронную почту, которую укажет кредитный специалист.

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Бонус:

Наибольший процент одобрения кредитного продукта «без подтверждения дохода» приходится либо на «своих» клиентов – тех, кто уже обслуживаются в банке и зарекомендовали себя как надежные, либо на клиентов «с улицы», но с положительной кредитной историей, а также с высоким персональным кредитным рейтингом.

А вы часто берете кредиты? Пробовали взять без справок или без подтверждения дохода?

Ольга ЖИДКОВА, Banki.ru