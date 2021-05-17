Арбитражный суд Москвы вернул АО «Красный гидропресс» заявление о признании несостоятельным (банкротом) Проминвестбанка, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Заявитель ссылался на наличие у банка долга перед ним в 42,16 млн рублей, подтвержденного решением столичного арбитража. Указанная задолженность возникла в связи с неисполнением договора генерального подряда от 25 апреля 2016 года между компанией-истцом и ФГУП «Спецстройсервис», в обеспечение исполнения которого Проминвестбанк предоставил независимую безотзывную банковскую гарантию.

Но суд обратил внимание на то, что, в соответствии с пунктом 1 статьи 189.61 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», правом на иск о признании кредитной организации банкротом обладают сама организация, конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, ЦБ и работники или бывшие работники должника, имеющие требования о выплате выходных пособий либо оплате труда. Таким образом, «Красный гидропресс» не обладает правом на обращение в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве банка.

Напомним, Банк России 17 июля прошлого года аннулировал лицензию московского Проминвестбанка по ходатайству самой кредитной организации в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации. Регулятор отмечал, что, согласно представленным ему отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.