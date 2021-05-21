Объем рынка «зеленых» облигаций в России может достигнуть 1,5 трлн рублей к 2030 году. Такую оценку дал заместитель министра экономического развития России Илья Торосов на Ялтинской энергетической конференции. Для того чтобы рынок заработал, необходима поддержка государства, которая планируется в течение первых трех лет, говорится в сообщении ведомства.

«Совместно с Минфином и ЦБ мы разработали «дорожную карту» поддержки «зеленого» финансирования в Российской Федерации. Отправили уже всем участникам рабочей группы по «зеленому» финансированию, на следующем заседании (в июне) мы ее рассмотрим. Это поддержка в виде субсидий на верификацию «зеленых» проектов, чтобы сократить издержки для бизнеса, в размере не более 1 миллиона рублей на проект. Это возможно, сокращение налога на прибыль по купонному доходу облигаций или его обнуление», — рассказал Торосов. Кроме того, по его словам, в правительстве также обсуждается и инвестирование в «зеленые» проекты средств ФНБ.

На Московской бирже на данный момент обращается порядка 23 млрд рублей облигаций, в то время как в прошлом году мировой рынок ESG финансов превысил 1 трлн долларов.

По словам Торосова, это связано с отсутствием российского стандарта по признанию проектов «зелеными»: «Это огромный рынок, мировой. Но, к сожалению, Российская Федерация в нем не участвует. У нас, если не считать бессрочные облигации РЖД, мы получим всего лишь 0,15% общего объема корпоративных «зеленых» облигаций на российском рынке. Это абсолютный мизер. Мы хотим запустить архитектуру финансирования проектов, которые будут считаться «зелеными», которые соответствуют российским реалиям и интересам Российской Федерации, при этом понимаем, что мы хотим забрать большой кусок будущего и текущего рынка ESG».

Говоря о дальнейшей работе, замминистра отметил, что в ближайшие месяцы ведомство планирует согласовать и принять постановление правительства об утверждении критериев проектов, после этого будут обсуждать «дорожную карту» поддержки и переходить к ESG повестке в целом. «Будем работать по методологии в этом направлении, надеюсь, до конца года уже сможем представить наши предложения», — сказал он.

