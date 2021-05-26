Российское правительство ставит задачу сократить уровень бедности в стране до 6,6% к 2030 году, однако при сохранении существующих условий эта цель «остается недостижимой», считает Всемирный банк (ВБ). Эта цель вряд ли будет достигнута без реформирования системы помощи малоимущим или по крайней мере без существенного ускорения экономического роста, сказал журналистам главный экономист ВБ по России Апурва Санги.

Действующая российская система социальной помощи является дорогостоящей, но не достаточно эффективной, говорится в очередном (полугодовом) докладе ВБ об экономике России, представленном 26 мая. В частности, помощь малоимущим не является для российского государства приоритетной, если судить по тому, что бедное население получает лишь 10% выплат в рамках социальной помощи. Институт предложил новую национальную программу борьбы с бедностью в России, которая будет более экономной и более результативной.

По итогам 2020 года уровень бедности составил 12,1% (17,8 млн человек за официальной чертой бедности), сообщал Росстат. В 2020 году воздействие пандемии было смягчено компенсирующими мерами социальной поддержки, что помогло даже сократить уровень бедности с 12,3% по итогам 2019 года. В 2021 году уровень бедности может снизиться далее до 11,4% исходя из «совокупного эффекта экономического роста и изменений в мерах социальной поддержки (при допущении полной и адресной реализации новых объявленных мер)», ожидает ВБ. Организация ждет роста ВВП России в 2021 году на 3,2% согласно ее базовому прогнозу.

«Россия традиционно имела весьма впечатляющий комплекс систем социального обеспечения. Однако страна расходует на системы социального обеспечения больше средств (3% ВВП, или 30 млрд долларов ежегодно), чем другие страны региона Европы и Центральной Азии, где этот показатель составляет 2,2% ВВП», — указал директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн. По его словам, можно ликвидировать бедность быстрее и с меньшими затратами для бюджета.



ВБ предлагает альтернативную программу борьбы с бедностью в России («национальная программа минимального гарантированного дохода»), стоимость которой может составить всего лишь 0,33% ВВП. Создавать ее можно на базе действующей программы социального контракта, считает ВБ. Однако для успеха такой программы нужно обеспечить ее адресность, в частности, отсутствие «утечек» средств (например, из-за включения в программу тех, кто в помощи реально не нуждается). Одновременно нужно избежать ошибок, когда в программу не включается тот, кто нуждается в помощи.